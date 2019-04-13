Полицейскому, подозреваемому в госизмене, избрали меру пресечения

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения сотруднику Главного управления Национальной полиции в области, подозреваемому в государственной измене.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Как сообщалось, 9 апреля СБУ задержала сотрудника харьковского облуправления полиции, подозреваемого в измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк рассказал, что полицейский был завербован на территории Белгород РФ кадровым офицером Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ на основе лояльного отношения к политике РФ.

"Нами также установлено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети из числа граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства", - добавил Настюк.

По его словам, сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации от МВД и Нацполиции, а также сведений о дислокации и мобилизации военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, а также собирал информацию о патриотически настроенных жителях региона.