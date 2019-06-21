Полицейскому пришлось превратиться в спайдермена-спасателя (видео)

21 июня 2019 г. 13:05

Патрульные взобрался на балкон третьего этажа, чтобы помочь 82-летней женщине, которая была закрыта в квартире и нуждалась в медицинской помощи.

Видеозапись произошедшего опубликовали в патрульной полиции Харьковской области. 

Так, днем 20 июня полицейские получили вызов на улицу Клочковскую. Женщина сообщила, что в квартире на третьем этаже живет бабушка, которой стало плохо и она почти без сознания. А квартира закрыта изнутри.

Патрульный решил попасть в помещение через балкон соседей. Зайдя в квартиру, он увидел на полу пожилую женщину, которая нуждалась медицинской помощи. Полицейский открыл квартиру изнутри и впустил в помещение бригаду скорой помощи.

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