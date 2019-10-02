Полиция ищет девушку, пропавшую без вести 2,5 года назад

В Нововодолажском районе Харьковской области полицейские разыскивают без вести пропавшую Бережную Алину Александровну, 1999 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, марте 2017 года девушка уехала из дома (по имеющейся информации, в Харьков) и до настоящего времени не вернулась.

Девушка имеет темно-русые волосы и голубые глаза.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой полицейские просят сообщать её в полицию по телефонам: 102, 0574042002, 0507282081 или другим удобным способом.