Полиция ищет харьковчанина, который пропал по пути на работу

Харьковские правоохранители разыскивают Доценко Дмитрия Борисовича, 1977 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 24 октября ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. На связь с родными пропавший мужчина не выходил.

Разыскиваемый мужчина ростом примерно 165-170 см, имеет худощавое телосложение, волосы русые с проседью и голубые глаза.

Мужчина был одет в теплую синюю куртку на молнии, черный вязаный свитер, трикотажные синие брюки, был обут черные туфли.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 102, 337-78-80 или 050-580-67-00 или другим удобным способом.