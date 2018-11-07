Полиция ищет харьковчанина, который пропал по пути на работу

07 ноября 2018 г. 17:06

Харьковские правоохранители разыскивают Доценко Дмитрия Борисовича, 1977 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 24 октября ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. На связь с родными пропавший мужчина не выходил.

Разыскиваемый мужчина ростом примерно 165-170 см, имеет худощавое телосложение, волосы русые с проседью и голубые глаза.

Мужчина был одет в теплую синюю куртку на молнии, черный вязаный свитер, трикотажные синие брюки, был обут черные туфли.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 102, 337-78-80 или 050-580-67-00 или другим удобным способом.

 

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