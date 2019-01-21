Полиция ищет мужчину, продавшего в метро телефон убитой в Покотиловке девушки

21 января 2019 г. 12:24
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Харьковские правоохранители разыскивают неизвестного, который может быть причастен к совершению убийства девушки 2 ноября 2018 года в Покотиловке под Харьковом, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Разыскиваемому на вид 45-50 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Мужчина был одет в темную вязаную спортивную шапку, черную болоньевую куртку.

Как сообщалось,  правоохранители установили, что 13 декабря 2018 неизвестный мужчина сбыл мобильный телефон убитой девушки в одном из торговых киосков в переходе станции метро «Индустриальная».

Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Мужчина был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе сумку, похожую на женскую.

Полицейские просят харьковчан и тех, кто узнал мужчину на фото, какую-либо информацию сообщать в полицию по телефонам: (057) 70-59-300, 70-59-363 или 102 или другим удобным способом. 

 

Видео: 

Увага, розшук!

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