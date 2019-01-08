Полиция ищет очевидцев ДТП под Харьковом, где на трассе насмерть сбили женщину

08 января 2019 г. 13:38
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Ранее сообщалось, что 7 января около 19:00 на автодороге возле села Мурафа Краснокутского района неустановленный автомобиль сбил неизвестную женщину и скрылся с места происшествия.

Как  сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате аварии погибла 33-летняя женщина.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители просят обращаться по телефону: 093-75-56-629 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю В.Куксову.

 

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