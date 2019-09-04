Полиция ищет подростка, который на автостанции сбежал от приемной матери

В Харькове разыскивают подростка, который сбежал от приемной матери.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась , жительница села Мурафа Краснокутского района с заявлением о том, что 8 августа на автостанции в переулке Пискуновском,4 от нее убежал ее 16-летний приемный сын Петренко Артур Андреевич.

В полиции отметили, что подросток и ранее неоднократно уходил из дома и склонен к бродяжничеству.

Парень худощавого телосложения, имеет рост 180 см и темно-русые волосы.

Пропавший был одет в камуфляжные штаны, синие кроссовки, черную футболку с картинками и бейсболку.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом, полицейские просят звонить в Холодногорский ОП телефонам (057) 712-50-22, 092-722-46-25 дежурная часть, 095 72 25 888, 068 314 53 22 или 102.