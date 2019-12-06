Полиция ищет свидетелей ДТП на Героев Сталинграда, где автомобиль сбил женщину и скрылся

06 декабря 2019 г. 14:14
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Харьковские правоохранители разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 29 ноября на проспекте Героев Сталинграда, 161 в 16:00.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тогда неизвестный автомобиль совершил наезд на 76-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшая получила перелом ноги и была доставлена в больницу.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, которое находится в Харькове на улице Маяковского, 22, к капитану полиции Гришко Владимиру Викторовичу или по телефону: 067- 77-53-257. 

 

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