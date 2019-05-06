Полиция ищет свидетелей ДТП на Полтавском Шляхе, в котором пострадала девочка-подросток

06 мая 2019 г. 13:15
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Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 30 апреля 2019 около 13:20 на улице Полтавский Шлях в Харькове.

Напомним, тогда на дороге столкнулись автомобили «Mercedes», «Daewoo» и «Renault»: водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, врезался в Daewoo, а затем - в Renault.

В результате ДТП получила телесные повреждения 14-летняя девушка - пассажир автомобиля «Daewoo». С травмой ноги ее госпитализировали в больницу.

В полиции просят свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, который находится на улице Маяковского, 22 в Харькове, к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу или по телефону: 063-06-66- 876. 

 

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