Полиция ищет свидетелей ДТП на Салтовке, в котором пострадала женщина

08 апреля 2019 г. 11:35
1 просмотр

Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 28 марта 2019 года на Салтовке, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тогда примерно в 10:20 на перекрестке проспектов Юбилейного и Тракторостроителей в городе Харькове водитель автомобиля «Skoda Superb» сбил женщину. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.                                              

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев происшествия полицейские просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного на улице Маяковского, 22 в Харькове, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.