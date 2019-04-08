Полиция ищет свидетелей ДТП на Салтовке, в котором пострадала женщина

Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 28 марта 2019 года на Салтовке, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тогда примерно в 10:20 на перекрестке проспектов Юбилейного и Тракторостроителей в городе Харькове водитель автомобиля «Skoda Superb» сбил женщину. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев происшествия полицейские просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного на улице Маяковского, 22 в Харькове, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.