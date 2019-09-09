 

Полиция нашла 12-летнюю девочку, сбежавшую из дома

09 сентября 2019 г. 12:48
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В Харькове патрульные полицейские нашли 12-летнюю девочку, проживающую в Мерефе, которая ушла из дома 4 сентября. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в полицию с заявлением о пропаже дочери обратилась ее мать. 

7 сентября во время патрулирования в Харькове полицейские нашли пропавшую девочку. 

С ее слов правоохранители выяснили, что все это время беглянка находилась у знакомой ее тети.

 Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу и вернули ее домой.

 

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