Полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из больницы

На Харьковщине нашли пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из больницы накануне.

Напомним , 21 сентября в дежурную часть Боровского отделения полиции поступило сообщение о том, что 14-летняя девушка ушла из больницы и пропала.

В ходе розыска правоохранители нашли девочку. Она находилась у себя дома.

Никаких событий криминального характера с ней не случилось.

Информация внесена в Единый реестр учета Боровского отделения полиции.

Инспектор ювенальной превенции провел с девушкой профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем.