Полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из больницы

На Харьковщине нашли пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из больницы накануне.
Напомним , 21 сентября в дежурную часть Боровского отделения полиции поступило сообщение о том, что 14-летняя девушка ушла из больницы и пропала.
В ходе розыска правоохранители нашли девочку. Она находилась у себя дома.
Никаких событий криминального характера с ней не случилось.
Информация внесена в Единый реестр учета Боровского отделения полиции.
Инспектор ювенальной превенции провел с девушкой профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем.