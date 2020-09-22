Полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из больницы

22 сентября 2020 г. 17:17
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На Харьковщине нашли пропавшую 14-летнюю девочку, которая ушла из больницы накануне.

Напомним , 21 сентября в дежурную часть Боровского отделения полиции поступило сообщение о том, что 14-летняя девушка ушла из больницы и пропала.

В ходе розыска правоохранители нашли девочку. Она находилась у себя дома.      

Никаких событий криминального характера с ней не случилось.

Информация внесена в Единый реестр учета Боровского отделения полиции. 

Инспектор ювенальной превенции провел с девушкой профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем.

 

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