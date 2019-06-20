Полиция назвала мотив убийства 11-летней девочки в Одесской области

20 июня 2019 г. 13:49
Источник: Корреспондент.net
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Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области могло произойти на сексуальной почве. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, подозреваемого в совершении убийства девочки задержали в четверг, 19 июня.

"Им оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинской экспертизе в местной больнице. Приношу соболезнования семье Дарьи", - сказал Князев.

Он также сообщил, что в поиске девочки были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

Напомним, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения, которая ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка Одесской области, после чего пропала. Ребенка искали 6 дней. Вчера, 19 июня, тело ребенка обнаружили в выгребной яме частного домовладения на той улице, где она и пропала.

 

Видео: 

За версією слідства вбивство Дар’ї Лук’яненко було вчинено на сексуальному ґрунті

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