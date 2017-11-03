Полиция охраны станет частью патрульной. Об этом во время представления личному составу нового руководителя департамента полиции охраны Александра Гаврилюка заявил глава глава Нацполиции Сергей Князев.

"Полиция охраны отныне входит в систему превенции. И в первую очередь вы будете реагировать на сообщения людей, которые поступают на 102. Поэтому все сотрудники должны пройти переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции", - сказал Князев.

Работа полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульной полиции. В частности, наряды полиции охраны войдут в систему единой дислокации нарядов полиции и будут реагировать на сигналы о помощи, поступающие на 102.

Полиция охраны - охранная структура, сотрудники которой имеют определенные законом права и полномочия на вооруженную охрану и применение властных функций по правонарушителей. После создания Национальной полиции, юридические и физические лица, которые пользовались услугами Государственной службы охраны перешли под защиту полиции охраны.