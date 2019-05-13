Полиция охраняет палатку волонтеров на площади Свободы круглосуточно, - Валерий Сокуренко

Полиция обеспечивает круглосуточную охрану волонтерской палатки «Все для победы» на площади Свободы в центре Харькова.

Об этом заявил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко во время заседания в Харькове выездной Временной следственной комиссии по расследованию нападений на украинских активистов сегодня, 13 мая.

По его словам, еще в прошлом году активисты обратились с соответствующей заявкой в ​​горсовет и получили разрешение на проведение этой акции с 1 января до 31 декабря 2019 года.

«Остановить этот протест может только суд. Уничтожение палатки по предписанию коммунальных служб полиция не допустит», - сообщил Валерий Сокуренко.

Также он добавил, что палатку правоохранители охраняют в круглосуточном режиме: автомобильные экипажи патрульной полиции следят за ситуацией непосредственно возле палатки, также ведется круглосуточное видеонаблюдение несколькими камерами.

К охране места расположения палатки волонтеров также привлечены силы батальонной полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.