Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в Харьковском районе

15-летнюю девочку, которую нашли мертвой в Харьковском районе, убили.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По заключению экспертов, ребенка изнасиловали и задушили.
Напомним, заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в полицию 2 ноября в 20:29.
К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.
Правоохранители обнаружили тело девочки в лесополосе в поселке Покотиловка.
Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами.
Харьковским отделом полиции разыскивается подозреваемый в убийстве 15-летней девушки.
Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.
В полиции опубликовали фоторобот подозреваемого.
Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.4 ст. 187 (разбой).
Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.