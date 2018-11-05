Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве 15-летней девочки в Харьковском районе

15-летнюю девочку, которую нашли мертвой в Харьковском районе, убили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По заключению экспертов, ребенка изнасиловали и задушили.

Напомним, заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в полицию 2 ноября в 20:29.

К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.

Правоохранители обнаружили тело девочки в лесополосе в поселке Покотиловка.

Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами.

Харьковским отделом полиции разыскивается подозреваемый в убийстве 15-летней девушки.

Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

В полиции опубликовали фоторобот подозреваемого.

Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.4 ст. 187 (разбой).

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.