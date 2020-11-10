Полиция открыла и закрыла дело об исчезновении Кернеса

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

Соответствующая информация была размещена на сайте полиции Харьковской области накануне вечером.

Как сообщалось, с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

"9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего,"- было с казано в сообщении.

Однако вскоре после выхода новости сообщение было удалено с сайта полиции.

В МВД "Украинской правде" уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".

"Полиция внесла сведения в ЕРДР по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно", - прокомментировал заместитель директора коммуникаций МВД со СМИ Ярослав Тракало.

Напомним, Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в семнадцатую городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы, которые состоялись 25 октября.

8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал заявление в электронном виде.

В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.