Полиция открыла уголовное дело из-за массовой прописки людей в двух харьковских квартирах

В Харькове обнаружили квартиры по улице Луи Пастера и Шариковой, в которых зарегистрированы более 200 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию 22 марта.

По выявленным фактам массовой прописки полиция открыла уголовное производство.

По информации временно исполняющего обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александра Дударева, сведения о данных фактах внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия.