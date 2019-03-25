Полиция открыла уголовное дело из-за массовой прописки людей в двух харьковских квартирах

25 марта 2019 г. 16:11
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В Харькове обнаружили квартиры по улице Луи Пастера и Шариковой, в которых зарегистрированы более 200 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию 22 марта.

По выявленным фактам массовой прописки полиция открыла уголовное производство.

По информации временно исполняющего обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александра Дударева, сведения о данных фактах внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. 

Санкцией статьи предусмотрено до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

 

Видео: 

Поліція відкрила кримінальне провадження за повідомленням про реєстрацію невідомих осіб в квартирі

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