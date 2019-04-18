Полиция открыла уголовное дело из-за нападения на приют для животных

18 апреля 2019 г. 15:56

По факту нападения на «Центр обращения с животными» следователями внесена  информация в ЕРДР по ст. 356 УК Украины («Самоуправство»).

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 30 марта. В центр пришла группа из 14 человек под предлогом посмотреть собаку.  Несколько человек перелезли через забор, стали там бродить и взбудоражили всех собак. Две из них сцепились в драке и впоследствии умерли: одна от потери крови, а другая -  от сердечного приступа.

Отметим, что конфликт между нападавшими и работниками предприятия имел предысторию.  Днем ранее специалисты выехали на ул. Шрамко, 57 и поймали там бездомную собаку. Отлову активно препятствовала женщина, вероятно, охранник предприятия, которое расположено неподалеку.  Именно за этой собакой и пришли харьковчане, которым в итоге удалось забрать животное. 

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