Полиция открыла уголовное дело из-за нападения на приют для животных

По факту нападения на «Центр обращения с животными» следователями внесена информация в ЕРДР по ст. 356 УК Украины («Самоуправство»).

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 30 марта. В центр пришла группа из 14 человек под предлогом посмотреть собаку. Несколько человек перелезли через забор, стали там бродить и взбудоражили всех собак. Две из них сцепились в драке и впоследствии умерли: одна от потери крови, а другая - от сердечного приступа.

Отметим, что конфликт между нападавшими и работниками предприятия имел предысторию. Днем ранее специалисты выехали на ул. Шрамко, 57 и поймали там бездомную собаку. Отлову активно препятствовала женщина, вероятно, охранник предприятия, которое расположено неподалеку. Именно за этой собакой и пришли харьковчане, которым в итоге удалось забрать животное.