Полиция призывает харьковчан соблюдать правила карантина

По информации начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сегодня на территории Слобожанщины более 400 человек находятся в условиях самоизоляции.

В настоящее время десятки тысяч граждан возвращаются в Украину из-за границы, в основном, это страны Западной Европы. Крайне важно, чтобы они все придерживались определенных государственными органами правил соблюдения карантина.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться странами мира, больных и погибших уже сотни тысяч. Это чрезвычайная ситуация, к которой нужно относиться серьезно и ответственно.

Как сообщил Сокуренко, постановление Кабинета Министров четко регламентирует поведение населения во время карантина. Необходимо избегать массового скопления людей, не собираться больше 2 человек в одном месте, по возможности соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, соблюдать правила личной гигиены.

"Время для карантина это не время для отдыха, - подчеркнул Валерий Сокуренко. - На сегодняшний день в Харьковской области уже зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Мы должны сделать все, чтобы уберечь себя и своих близких от заболевания. Это только начало и только от нас и нашего поведения зависит дальнейшее распространение опасной болезни. Обязательно выполняйте рекомендации врачей, требования, определенные Правительством, органами местного самоуправления для защиты своего здоровья и жизни".

Уже с сегодняшнего дня на улицы города, парковые зоны, площади, места скопления людей выйдут полицейские патрули. Они будут проводить разъяснительную работу среди населения относительно четкого соблюдения правил карантина. Кроме того, на территории области уже работают 7 карантинно-пропускных пунктов, цель которых не допустить проникновения опасной болезни в наш регион.