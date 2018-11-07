Полиция просит помощи в поиске вещей убитой в Покотиловке 15-летней девочки

Правоохранители Харьковской области просят помощи у харьковчан в поиске вещей 15-летней девочки, которую убили в Харьковском районе 2 ноября.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Также сообщается, что в рюкзаке были тетради на имя Алисы Онищук.

Правоохранители опубликовали фото и описание рюкзака погибшей девочки, а также телефон, по которому можно позвонить в случае обнаружения вещей девочки : +380 (93) 822 23 39.

Напомним, 2 ноября девочка отправилась из поселка Бабаи на учебу в харьковский колледж, однако на занятия не прибыла и домой вечером не вернулась.

Мать пропавшей девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

На следующий день правоохранители обнаружили ее тело в лесополосе возле поселка Покотиловка.

Как выяснилось, девочку убили и изнасиловали.

Правоохранители опубликовали фоторобот подозреваемого в убийстве ребенка.

По делу идет следствие.