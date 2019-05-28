Полиция проверила 21 объект: эвакуированы более 11 тысяч человек

28 мая 2019 г. 8:56
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, все поступившие вчера, 27 мая, сообщения о минированиях оказались ложными.

Напомним, что в понедельник неизвестные сообщили о взрывчатке заложенной на территории четырех вузов, двух школ, аэропорта, железнодорожного вокзала и 13 домов в разных частях Харькова. Правоохранители эвакуировали 11400 человек, осмотрели 143 тысячи квадратных метров помещений и более 25 тысяч кв.метров  прилегающей территории. Никаких взрывоопасных или запрещенных предметов традиционно не найдено.

Сейчас решается вопрос от открытии уголовного производства.

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