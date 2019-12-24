Полиция проверяет законность продажи "зеленых красавиц"

Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, правоохранители совместно с экологами проверяют законность торговли хвойными деревьями, плановые профилактические рейды проводятся на рынках города и области.

Целью проверок является выявление фактов незаконной торговли елками и обеспечения контроля за соблюдением законности их приобретения и продажи.

"В ходе рейдов проверяются товарно-транспортные накладные, наличие на каждом дереве бирки, а также, если елки привезены из других областей, должен обязательно быть карантинный сертификат о прохождении радиологического контроля", - рассказывает государственный инспектор по охране окружающей природной среды Харьковской области Александр Евтушенко.

Если продавец елок не может документально подтвердить факты законности их приобретения, в отношении него составляется протокол об административном правонарушении по ст. 88-1 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Каждый гражданин через сайт «yalynka.info» может проверить легальность приобретенной елки. Для этого нужно ввести штрих-код и программа выдает информацию о продавце, регион, из которого привезено дерево и прочее.

Как отметил старший инспектор управления превентивной деятельности Роман Торяник, за последние годы в Харькове наблюдается уменьшение количества фактов незаконной реализации елок.

Также, в Основянском районе полицейские разоблачили мужчину, который незаконно срубил елки в лесничестве.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 1 ст. ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.