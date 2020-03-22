Полиция расследует дело в отношении чиновников горсовета о нарушении правил карантина

На Харьковщине по фактам нарушения требований карантина открыты 3 уголовных производства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, это были правонарушения, связанные с непрекращением хозяйственной деятельности со стороны должностных лиц торговых предприятий. которые были зафиксированы в Основянском и Шевченковском районах города во время рейдов мобильных групп полиции.

Информация по указанным фактам следственными внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту нарушения правил и норм для предотвращения заболевания коронавирусом должностными лицами Харьковского городского совета, когда не были закрыты на карантин харьковские школы.

Сведения о данном событии были внесены в ЕРДР 12 марта 2020 по ч. 1 ст. 325 УК органами прокуратуры Харьковской области. Проведение дальнейшего досудебного расследования поручено следственному управлению ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.