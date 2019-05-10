Полиция расследует передачу в аренду помещения областной больницы частникам, - ХАЦ

В Харькове полиция расследует самоуправство чиновников Харьковского областного совета, передавших помещения областной больницы в аренду со множеством нарушений. Как сообщили представители Харьковского антикоррупционного центра, об этом говорится в решении Дзержинского районного суда от 8 апреля 2019 года.

В августе прошлого года областной совет принял решение передать в аренду помещение 1-го этажа (комната №26) областной больницы общей площадью 22.2 квадратных метров для размещения аптеки частной компании ООО «Областная социальная аптека».

По данным свидетеля, допрошенного правоохранителями, конкурс на передачу в аренду помещения проводился «с многочисленными нарушениями законодательства, в частности, условия проведения конкурса на право аренды указанного объекта не отвечают предварительным объявлениям, которые размещались во время изучения спроса и были приняты решением сессии Харьковского областного совета».

Принять участие в конкурсе пытались шесть фирм, но у пяти из них было зафиксировано отсутствие необходимой лицензии. При этом в решении суда говорится, что в списке документов ООО «Областная социальная аптека» лицензия была только заявлена, но, когда открыли пакет с документами, лицензии там не оказалось.

Однако руководители комиссии решили, что «листок А-4 является надлежащей лицензией и в дальнейшем поддержали это предложение».

По мнению правоохранителей, члены комиссии устроили самоуправство: «почти все претенденты были отсеяны по причине отсутствия подтвержденного опыта в соответствующей сфере деятельности, поскольку так решила начальник управления по вопросам коммунальной собственности облсовета».

На сайте облсовета указано, что эту должность занимает Марина Бурьянова.

На данный момент суд позволил правоохранителям изучить документы компании-победителя в этом конкурсе.

ООО «Областная социальная аптека» была создана в сентябре 2018 года, то есть уже после начала конкурса.

Учредителями ООО являются Александр Малюга, Юлия Грицак, Юлия Колесник, Оксана Нища. Фирма зарегистрирована по адресу пер. Криничный, 10. По этому адресу также зарегистрированы несколько фирм, связанных с Егором Доровским и Геннадием Хорунжим — людьми, аффилированными с руководством харьковской фабрики «Здоровье».