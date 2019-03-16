Полиция разоблачила лжеминера горсовета на Харьковщине

16 марта 2019 г. 14:57
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Полиция разоблачила лжеминера  Люботинского городского совета.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленницей оказалась 62-летняя местная жительница.

Ее правоохранители разоблачили в тот же день.

Напомним, сообщение о заминировании здания органа местного самоуправления в городе Люботин поступило в полицию 15 марта около 10:50. 

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники никаких опасных предметов не обнаружили. 

Следователем Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Женщине грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

 

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