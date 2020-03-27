Полиция разыскала 10 человек, которые нарушили режим самоизоляции - Кучер

Полиция разыскала 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своих страницах в соцсетях Фейсбук и Инстаграм.

"Полиция разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Из них 9 - находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем было проведено медицинское освидетельствование", - пишет он.

Отмечается, что последний, десятый, человек был найден в Одесской области.

По информации Кучера, он временно проживает там и в Харьковской области с момента возвращения из-за рубежа не был.

Как отметил Кучер, контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области. Ко всем найденным будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

"По всем нарушителям будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины", - написал он.

Напомним, накануне сообщалось, в Харьковской области правоохранители разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и, нарушив условия карантина, скрылись от 14-дневной самоизоляции.

Из них четверо контактировали с зараженным коронавирусм COVID-19.