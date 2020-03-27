Полиция разыскала 10 человек, которые нарушили режим самоизоляции - Кучер

27 марта 2020 г. 14:24
383 просмотра

Полиция разыскала 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своих страницах в соцсетях Фейсбук и Инстаграм.

"Полиция разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Из них 9 - находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем было проведено медицинское освидетельствование", - пишет он.

Отмечается, что последний, десятый, человек был найден в Одесской области.

По информации Кучера, он временно проживает там и в Харьковской области  с момента возвращения из-за рубежа не был.

Как отметил Кучер, контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области. Ко всем найденным будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.

"По всем нарушителям будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины", - написал он.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

‼️ Поліція розшукала всіх 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили режим самоізоляції! ⠀ З них 9 перебувають на території області. Наразі вони знаходяться в самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд. ⠀ Останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області. ⠀ До всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.

Публикация от Олексій Кучер (@olexiy_kucher)

Напомним, накануне сообщалось, в Харьковской области правоохранители разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и, нарушив условия карантина, скрылись от 14-дневной самоизоляции.

Из них четверо контактировали с зараженным коронавирусм COVID-19. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.