Полиция разыскала 10 человек, которые нарушили режим самоизоляции - Кучер

Полиция разыскала 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на своих страницах в соцсетях Фейсбук и Инстаграм.
"Полиция разыскала всех 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Из них 9 - находятся на территории области. Сейчас они находятся в самоизоляции и контролируются полицией. По всем было проведено медицинское освидетельствование", - пишет он.
Отмечается, что последний, десятый, человек был найден в Одесской области.
По информации Кучера, он временно проживает там и в Харьковской области с момента возвращения из-за рубежа не был.
Как отметил Кучер, контролировать прохождение режима самоизоляции будут органы власти Одесской области. Ко всем найденным будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины.
"По всем нарушителям будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины", - написал он.
‼️ Поліція розшукала всіх 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили режим самоізоляції! ⠀ З них 9 перебувають на території області. Наразі вони знаходяться в самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд. ⠀ Останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області. ⠀ До всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.
Напомним, накануне сообщалось, в Харьковской области правоохранители разыскивают 10 человек, которые недавно вернулись из-за границы и, нарушив условия карантина, скрылись от 14-дневной самоизоляции.
Из них четверо контактировали с зараженным коронавирусм COVID-19.