Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлениях по трем статьям уголовного кодекса

Харьковские правоохранители разыскивают Гринченко Алексея Валерьевича, 1981 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина обоснованно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением Первомайского горрайонного суда Харьковской области от 30 июля 2019 года злоумышленник был объявлен в розыск.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, +0997068368,102 или другим доступным способом.