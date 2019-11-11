Полиция разыскивает подозреваемого в избиении харьковского священника

11 ноября 2019 г. 13:45
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По факту избиения секретаря Харьковской епархии Киевского Патриархата УПЦ правоохранители открыли уголовное дело.

Напомним, ранее епископ  УПЦ КП Илья Зеленский на своей странице в Фейсбук заявил об избиении секретаря Харьковской епархии УПЦ КП.

По его словам, 7 ноября среди бела дня трое неизвестных напали на священника, когда он зашел в Харьковское епархиальное управление на улице Белинского, 20, и жестоко его избили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 ноября в Новобаварский отдел полиции обратился 63-летний харьковчанин. Он сообщил, что 7 ноября в 18:00 возле собственного дома по улице Белинского его избил неизвестный.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоуиышленника и разыскивают его для задержания.

 

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