Полиция составила пять протоколов на футбольных болельщиков

Футбольный матч посетили более 25 тысяч болельщиков. В поддержку своей команды из Нидерландов в Харьков прибыли еще 500 фанов. За порядком следили более 1200 работников Нацполиции и приданные силы: 450 военнослужащих Нацгвардии, 200 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 250 курсантов Харьковского университета внутренних дел. Полицейскими составлено пять административных протоколов по ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КУоАП. Для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения были задействованы около 140 работников патрульной полиции, которые перекрывали ближайшие улицы к стадиону. Также были выделены дополнительные силы для патрулирования прилегающей к стадиону территории