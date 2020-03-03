Полиция устанавливает личность мужчины, который в Балаклее потерял сознание на улице и впал в кому

Правоохранители устанавливают личность мужчины, который внезапно потерял сознание на улице города Балаклея Харьковской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, на улице 1 Мая мужчина внезапно потерял сознание. Прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Как отмечается, никаких документов при неизвестном не было.

Сейчас мужчина находится в районной больнице в состоянии комы, в себя он не приходил.

В полиции просят какую-либо информацию об этом человеке или его родственниках сообщить в Балаклейский отдел полиции по телефону 0957940700, 102 или любым другим удобным способом.