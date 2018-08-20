Полиция устанавливает личность устроившего стрельбу возле горсовета мужчины

20 августа 2018 г. 10:20
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Полиция Харькова просит помощи в установлении личности мужчины, который открыл стрельбу возле горсовета

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, 20 августа около 00:37, неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета.

Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову.

Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка, ликвидировав его на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего.

На вид ему примерно 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, мужчина имеет лобные залысины.

Злоумышленник был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле «милитари», черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку.

Правоохранители просят обладающих любой информацией об этом мужчине сообщать ее по телефонам: (057) 705-93-00, (050) 343-84-04, (050) 52-20-232, (057) 705-90-77, 102, или другим удобным способом.

 

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