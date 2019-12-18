Полиция устанавливает свидетелей ДТП, в результате которого погиб 6-летний ребенок

18 декабря 2019 г. 19:29
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Харьковские правоохранители устанавливают свидетелей ДТП, в котором пострадала семья, а их шестилетний ребенок погиб.

Об этом сообщили  отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 15 сентября около 16:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на 533 километре водитель автомобиля «ГАЗ-2410» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в рекламный щит.

В результате аварии пострадали водитель, его жена и двое детей. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. 

Однако от полученных травм 6-летний мальчик умер в больнице.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия в полиции просят обращаться по телефону: 067-77-53-257 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Маяковского 22 (следователь Гришко Владимир Викторович).

 

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