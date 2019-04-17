Полиция установила личности подростков, которые разгромили сквер в центре города

Это видео накануне всколыхнуло социальные сети - несколько подростков ломают скамейки, ругаются и распивают алкогольные напитки. От этой компании досталось не только скверу, пострадала и харьковская подземка. Люди такими действиями возмущены и не только в комментариях под скандальным видео. Максим познакомился с компанией хулиганов в центре, примерно год назад, однако, к ним не присоединился, уверяет молодой человек

Максим

Нет, мы не в одной компании, мы против этой компании, они распивают алкогольные напитки, творят беспорядок

Диана

Хороший сквер, на самом деле. Хорошо, если бы не вот эти размалеванные стены, наверное, было бы намного лучше. Все-таки, архитектуру, мне кажется, портить не надо. Она все-таки старинная. Харьков славится своей старинной архитектурой и хочется, чтобы она оставалась такой, какая она есть первоначально

А вот психологи говорят, такое поведение помогает этим подросткам почувствовать вседозволенность. Иногда они даже пренебрегают реальной угрозой своей жизни. Как можно увидеть на видео, когда один из них находится между вагонами в метро

Ирина Найденова, психолог

Это все органично вписывается в стадии развития подростковые, как личности, но как крайнее стремление показать свою независимость, показать свою исключительность. Потому что, как правило, дети способные на это они не думают о последствиях, они не способны спрогнозировать, что за этим последует, что к ответственности их могут привлечь

Сотрудники ювенальной превенции начали расследование этого дела. Печально известное видео попало в поле их зрения сегодня. В тот же день в Киевский отдел полиции с заявлением обратились представители коммунального предприятия и сообщили о повреждении скамейки в сквере города

Константин Шеремет, инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области

Наразі наслідки ми констатуємо у вигляді пошкодження майна і з цього приводу матеріал зареєстрований у Києвському відділі поліції. Висновок, який можна зробити з дій - це або дрібне хуліганство, або хуліганство, як кримінальний злочин. Знову таки, це залежить від віку цих хлопців. Скажу, що вони вже досягли віку відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини

Сумма материального ущерба устанавливается, добавили правоохранители. Сотрудники ювенальной превенции уже установили личности ребят, которые фигурируют на видео. Сейчас проверяется их причастность к совершению правонарушения, а также других аналогичных нарушений

