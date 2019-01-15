Полиция установила личности всех пострадавших в смертельной аварии под Чугуевом

9 человек в возрасте от 20 до 55 лет, которые были доставлены в медицинские учреждения, оказались жителями Луганской и Донецкой областей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, вчера утром на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле города Чугуев водитель легковушки «Hyundai» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с микроавтобусом «Renault».

От полученных травм 34-летний водитель, 2 женщины - пассажира «Hyundai» - 36-летняя жительница Изюмского района и 23-летняя девушка погибли на месте. 24-летняя пассажир «Renault» из Донецкой области также получила повреждения, несовместимые с жизнью.

В Чугуевскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести доставили 7 человек, которые ехали в микроавтобусе.

20 и 44-летние жительницы Луганской области доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о данном факте была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

По делу назначен ряд экспертиз.

Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев события и просят их предоставить информацию в отдел расследований преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Маяковского, 22 и по телефонам: 715-71-60, 705-96-91, 705-96-63.