Полиция установила подозреваемого в разбойном нападении на рыбака в Чугуеве

Правоохранители установили личность мужчины, ограбившего рыбака на берегу реки в Чугуеве.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, о подозрении в совершении разбоя сообщено 36-летнему мужчине.

Напомним, 2 октября в полицию обратился 34-летний харьковчанин с заявлением о том, что у реки Северский Донец в Чугуеве неизвестный под угрозой предмета, похожего на автоматическое оружие, отобрал у него снаряжения для подводного плавания и ружье для подводной рыбалки.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли гильзы калибра 5,45 и часть вещей заявителя.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Как отметили в полиции, подозреваемый не имеет отношения в Вооруженным Силам Украины.