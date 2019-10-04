 

Полиция установила подозреваемого в разбойном нападении на рыбака в Чугуеве

04 октября 2019 г. 13:34
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Правоохранители установили личность мужчины, ограбившего рыбака на берегу реки в Чугуеве.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, о подозрении в совершении разбоя сообщено 36-летнему мужчине.

Напомним, 2 октября в полицию обратился 34-летний харьковчанин с заявлением о том, что у реки Северский Донец в Чугуеве неизвестный под угрозой предмета, похожего на автоматическое оружие, отобрал у него снаряжения для подводного плавания и ружье для подводной рыбалки. 

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли гильзы калибра 5,45 и часть вещей заявителя. 

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. 

Как отметили в полиции, подозреваемый не имеет отношения в Вооруженным Силам Украины.

 

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