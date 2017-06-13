Полиция выписала пьяным водителям штрафы на 500 млн гривен с начала года

Полиция с начала года составила 46 270 административных протоколов на водителей за вождение пьяным. Каждый такой штраф составляет минимум 10 200 гривен, то есть государственная казна пополнилась на 500 млн гривен.

Об этом написал глава Национальной полиции Сергей Князев в фейсбуке.

Напомним, в июле прошлого года Верховная Рада в три раза повысила штрафы за вождение в пьяном виде.

За вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, был введен штраф от 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 10 200 гривен) и лишение права управления транспортными средствами на год.

Повторное в течение года вождение в нетрезвом виде стало наказываться штрафом в 1200 необлагаемых минимумов доходов (20 400 гривен) и лишением водительских прав на три года.