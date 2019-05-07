На Харьковщине задержали подозреваемого в развращении школьников, который был в розыске

07 мая 2019 г. 19:08
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В Харьковской области задержали мужчину, который с февраля 2019 года находился в розыске за развращение несовершеннолетних.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 19 декабря в полицию обратились с заявлениями родители несовершеннолетних детей и сообщили, что у школы в Слободском районе неизвестный мужчина предлагал детям непристойные вещи распутного характера. 

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 55-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Но злоумышленник намеренно избегал следственных действий, скрывался от правоохранителей, в результате чего был объявлен судом в розыск.

Однако 6 мая полицейские задержали подозреваемого в городе Лозовая Харьковской области.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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