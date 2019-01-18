Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на Алексеевке

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в съемной квартире на Алексеевке. Им оказался 44-летний россиянин.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, недавно харьковским полицейским поступила оперативная информация о том, что в городе может находиться преступник, который совершил на территории Российской Федерации тяжкое преступление - жестоко убил женщину.

При разработке данной информации сотрудники уголовного розыска установили адрес, по которому мужчина снял в Харькове жилье и скрывался от следствия.

Прибыв по адресу, в квартире жилого дома по проспекту Победы полицейские обнаружили тело неизвестной женщины, которое было завернуто в простыню и находилось за диваном.

Погибшей, как установили полицейские, оказалась 42-летняя жительница Сум. В Харьков женщина приехала на заработки.

Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что преступник, причастный к убийству, выехал из Харькова.

Преступника задержали в Киеве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно украинскому законодательству, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.