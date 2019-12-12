Полиция задержала подозреваемых по делу об убийство журналиста Шеремета - Аваков

Правоохранители задержали подозреваемых по делу об убийстве киевского журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбук.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!», - написал министр.

Также он добавил, что в деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения.

Кроме того, Аваков анонсировал, учитывая общественное значение этого дела, срочный брифинг, в ходе которого, по его словам будет предоставлена вся возможную информация о ходе расследования.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва подрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле.

На момент взрыва за рулем был Шеремет. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана "МкДональдс".