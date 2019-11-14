Полиция задержала женщину на сбыте метадона

14 ноября 2019 г. 12:22
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Харьковские полицейские разоблачили 43-летнюю женщину в сбыте наркотического вещества – метадона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Злоумышленницу задержали во время личной встречи с покупателем сразу после продажи ему метадона. 

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

В ходе проведения личного обыска у 43-летней женщины полицейские обнаружили деньги в сумме 500 гривен, полученные ею за сбыт наркотического вещества, и мобильный телефон. 

Во время обыска дома у злоумышленницы также изъяли 6 «чеков» с наркотическим средством метадон, мобильные телефоны, банковские карты и электронные весы.

Кроме того, правоохранители установили преступную связь злоумышленницы с 53-летним жителем села Липцы Харьковской области. У мужчины в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 22 таблетки метадона, а также мобильные телефоны, сим-карты, электронные весы. 

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной и объявлении ей о подозрении.

Полиция устанавливает источник и канал поставки метадона, преступные связи фигурантов, потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности задержанной.

 

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