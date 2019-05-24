Политзаключенный Клых объявил голодовку

Мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, что ее сын Станислав объявил голодовку. Причинами такого решения стали холод в камере и плохая еда, от которой мужчине постоянно тошнит.

Об этом рассказала правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook. По ее словам, голодовка Станислава Клыха - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту.

Напомним, украинского политзаключенного приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

Станислав Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

https://www.unian.net/society/10561566-ukrainskiy-politzaklyuchennyy-sta...