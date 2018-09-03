Полный запуск Е-Тicket снова поставлен на паузу. Почему в мэрии опять откладывают введение электронного билета в метро?

Полный запуск системы Е-Тикет, которое неоднократно хвастались в харьковской мэрии, мол Харьков станет первым украинским городом, где внедрят единый электронный билет для всех видов транспорта, вновь откладывается. И это уже четвертый раз за последний год. В данный момент рассчитываться Е-Тикетом можно вт рамваях и троллейбусах, а вот в подземке валидаторы установлены не во всех вестибюлях. Оборудование пока есть лишь на 10 станциях, в основном - це Холодногорско-заводская линия метрополитена, отметили в Департаменте инфраструктуры. Причин для очередной паузы, минимум на месяц. подчеркивает директор Департамента, Сергей Дульфан, сразу несколько. Это и изменения в порядке выдачи льготных карточек, и усиление контроля за финансовыми операциями, и переоборудование купюроприёмников.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры горсовета:

Появилось квотирование поездок, то есть количество поездок на месяц. Это тоже не було предусмотрено ни самими карточками, ни программным обеспечением. Были вынуждены перерабатывать программное обеспечение. И, самое главное: были введены дополнительные требования, которые говорят о необходимости двойного контроля за транзакциями. Учитывая, что мы имеем дело с бюдежтными средствами. В случае, если предприятие будет нести убытки, бюджет будет вынужден им помогать.

Поностью закончить работы по переоснащению программного обеспечения и запстить систему единого электронного билета теперь в мэрии планируют до 1 ноября. При этом, с 20 сентября начнется выдача льготных проездных карт для школьников, обещают в горсовете, с 1 октября их будут выдавать студентам, а с 1 ноября - всем остальным пассажирам льготных категорий. Однако эксперты-экономисты, с учетом неоднократного откладывания запуска системы Е-Тикет в подземце, такие планы сейчас оценивают скептически. По словам аналитика Харьковского антикоррупционного центра, Евгения Лисичкина, проблема с длительным внедрением единого электронного билета во всех видах общественного траснпорта связана с тем, что чиновники, представители компании-инвестора и КП "Харкьовский метрополитен" построили достаточно мабиционные планы, разрекламировав новвведение, которые в итоге не совпали с возможностями.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикорупционного центра:

Кожен раз харківська міська рада бере амбіційні плани. Ось 1 листопада. Через два місяці. Не хотілося б гадати разом з міськрадою, але, якщо навіть в Європі, харківська міська рада говорить про це, що, навіть в Європі, щоб повністю впровадити цю систему, виходить рік-більше року., то ми можемо говорити, що - не менше року, це початок 2019 року, можливо.

Тем временем, в мэрии уверяют, что система Е-Тикет полноценно заработает уже до конца года, поэтому харьковчане смогут оплачивать картой поездки и в метрополитене, и в трамвае, и в троллейбусе в ближайшее время.