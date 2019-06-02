Городские власти заявляют о планах восстановить в Харькове памятник Жукову

Городская власть заявила о планах восстановить памятник маршалу Жукову, который сегодня на проспекте Петра Григоренко в Харькове повалили активисты.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбук.

«Ничего, восстановим. В ближайшее время. Народный депутат Виталий Хомутынник уже пообещал выделить на это деньги из своего фонда «Возрождение», - заявил Кернес.

Напомним, сегодня, 2 июня, активисты провели пикет возле Дворца спорта, где прошел первый этап объединительного съезда партии мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова, устроив «коридор позора» прибывшим на съезд бюджетникам.

Перед началом съезда активисты повалили бюст маршала Жукову и установили на освободившемся месте украинский флаг.

Тем временем свержение активистами памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове прокомментировал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Харьков «положил на лопатки» маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную», - написал он на своей странице в Facebook .

Чтобы удержать события в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти, отметил Вятрович.