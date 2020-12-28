Польша из-за пандемии ввела новые ограничения на въезд

С сегодняшнего дня, 28 декабря, в Польше вступили в силу новые правила въезда в страну с территории Украины в связи с пандемией COVID-19.
Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.
Ограничения будут действовать до 17 января.
Согласно им, все иностранные граждане, въезжающие в Польшу организованным транспортом, должны пройти обязательный 10-дневный карантин или иметь справку о прививках вакциной от коронавируса.
Также запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь, с 19:00 31 декабря 2020 до 6:00 1 января 2021.
В Польше приостановлена также работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс.
Кроме того, ограничен доступ к спортивной инфраструктуре.
Среди основных прав для въезда есть такие нормы в отношении следующих граждан:
тех, кто является супругами или детьми граждан Польши,
имеют «Карту поляка", право на постоянное или временное проживание, право на работу,
получают образование в Польше,
являются учеными,
членами семей гражданина ЕС,
являются водителями транспортных средств сферы международных перевозок,
являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ,
являются работниками дипломатических и консульских учреждений,
являются пассажирами воздушных судов (при определенных условиях),
въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и на основании "гуманитарной" или "бизнес" -визы,
являются иностранными предпринимателями и тому подобное.
Кроме того, определены условия, при которых граждане освобождаются от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши. С полным перечнем этих и других условий можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые ограничения из-за COVID-19.
Также напомним, что Япония из-за коронавируса запретила въезд иностранцам до конца января.