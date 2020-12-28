Польша из-за пандемии ввела новые ограничения на въезд

С сегодняшнего дня, 28 декабря, в Польше вступили в силу новые правила въезда в страну с территории Украины в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Ограничения будут действовать до 17 января.

Согласно им, все иностранные граждане, въезжающие в Польшу организованным транспортом, должны пройти обязательный 10-дневный карантин или иметь справку о прививках вакциной от коронавируса.

Также запрещено свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь, с 19:00 31 декабря 2020 до 6:00 1 января 2021.

В Польше приостановлена также работа торговых центров, обслуживание в гостиницах, функционирование инфраструктуры горнолыжных трасс.

Кроме того, ограничен доступ к спортивной инфраструктуре.

Среди основных прав для въезда есть такие нормы в отношении следующих граждан:

тех, кто является супругами или детьми граждан Польши,

имеют «Карту поляка", право на постоянное или временное проживание, право на работу,

получают образование в Польше,

являются учеными,

членами семей гражданина ЕС,

являются водителями транспортных средств сферы международных перевозок,

являются моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ,

являются работниками дипломатических и консульских учреждений,

являются пассажирами воздушных судов (при определенных условиях),

въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и на основании "гуманитарной" или "бизнес" -визы,

являются иностранными предпринимателями и тому подобное.

Кроме того, определены условия, при которых граждане освобождаются от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши. С полным перечнем этих и других условий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые ограничения из-за COVID-19.

Также напомним, что Япония из-за коронавируса запретила въезд иностранцам до конца января.