Польша выдала украинцам 95 тыс рабочих виз в 2017

16 сентября 2017 г. 17:08
Источник: Корреспондент
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Количество граждан Украины, задействованных в польской экономике, можно оценить на уровне 770 тысяч человек.

За первое полугодие 2017 года в Польше на основании приглашений от работодателей украинцам было выдано почти 95 тысяч национальных виз, говорится в исследовании, которое подготовил польский центробанк совместно с Варшавским университетом, сообщает Европейская правда.

По состоянию на 2016 год, учитывая количество полученных "карт побыту" и национальных виз, количество граждан Украины, задействованных в польской экономике, можно оценить на уровне 770 тысяч человек.
 
"А это значит, что в течение трех последних лет количество таких работников выросло почти в четыре раза. Есть все основания говорить, что такая динамика сохранится и в этом году", - говорится в исследовании.

Так, в прошлом году на основании приглашений от работодателей украинцы получили 127 тысяч виз, а уже за первое полугодие 2017 – 94 800.

Напомним, до конца 2017 года Польшиа планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника.

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