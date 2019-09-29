 

Польша выделила на гумпомощь Донбассу более $1 млн

29 сентября 2019 г. 11:11
Источник: Интерфакс-Украина
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Польша выделила более $1 млн на решение гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса этой зимой, сообщило представительство Польши при организации ООН в Женеве в Twitter

Средства перечислили управлению по координации гуманитарных вопросов ООН .

По информации ООН, более пяти миллионов украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.

Выделенные деньги направят на помощь наиболее уязвимым, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

 

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