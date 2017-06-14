Польское радио извинилось за карту Украины без Крыма

14 июня 2017 г. 12:37
Источник: Зеркало недели
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Сотрудники радио признали свою техническую ошибку и заменили неправильную карту.

Редакция польского общественного радио Жешув извинились за свою ошибку в связи с публикацией карты Украины без Крыма.

Сотрудники радио признали свою техническую ошибку, извинились и отвергли наличие какого-либо злого умысла. Редакция безотлагательно заменила карту Украины на правильную.

«К сожалению, в глобальном интернет-пространстве "гуляет" еще много таких искаженных карт, которые вводят в заблуждение пользователей, особенно из других стран. Поэтому важно объединить усилия украинцев, поляков и представителей других дружественных нам народов, чтобы такие карты выявлять и безотлагательно реагировать», - отметили в посольстве.

13 июня польское радио Жешув проиллюстрировало новость на своем сайте о безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом картой украинского государства без Крыма.

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