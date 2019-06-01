Полторы тысячи детей отправятся в этом году на оздоровление

01 июня 2019 г. 12:55

В ближайшие дни на оздоровление будут отправлены более 1500 детей в лагеря в Карпатах и на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на заместителя губернатора Анатолия Бабичева.

По его словам, в 2019 году на оздоровление детей  выделено почти 58 миллионов гривен. Планируется отправить на отдых около 240 тысяч детей. Наибольшее внимание, как всегда, - социально незащищенным категориям. Спортсменам, победителям конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Отметим, что первые школьники уже отправились на оздоровление в Одессу. Анатолий Бабичев пожелал ребятам хорошего отдыха и ярких впечатлений. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.