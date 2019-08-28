Получат ли украинские школьники к 1 сентября все учебники?

Напечатанные учебники для ученичества с типографии сначала попадают вот сюда, на склад. Хранятся они здесь еще с начала августа, однако до окончательного пункта назначения попадут только, когда все учебники в разных издательствах будут напечатаны. Только тогда перевозчик Министерства образования развозит их по школам Украины.

Виктор Круглов, генеральный директор издательства «РАНОК»

Після того, як ми надрукуємо, ми віддаємо ці підручники спеціальному перевізнику, який від Міністерства освіти розвозить підручники по областях. У Харкові – ті, хто вибрали підручники «РАНОК» - це не проблема, це по області і місту будуть забезпечені. Але по всій Україні, нажаль, підручники не доїжджають до шкіл і можуть ще кілька місяців подорожувати разом із перевізниками.

Виктор Круглов добавляет, что было бы уместнее, если бы за доставку учебников в школы непосредственно отвечали сами издательства.

Эту инициативу поддерживает и заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, однако подчеркивает, пока этот вопрос все же находится в компетенции Министерства образования и науки Украины.

Что же касается Харьковщины, то проблем с учебниками быть не должно.

Анатолий Бабичев, заместитель председателя ХОГА

Ми краще, ніж усі минулі роки, забезпечені підручниками. Хочу зазначити, що для другого класу – це приблизно 84% - сьогодні забезпечено підручниками. 15-16% - це те, що ми розраховуємо за декілька тижнів отримати для того, щоб першого вересня, третього вересня, скажемо так, усі були забезпечені підручниками.

Задержка может быть в тех школах, которые изменили язык обучения с русского на украинский. Здесь изымают старые книги и присылают новые - уже украиноязычные. Однако учителя уверяют, что если задержка и будет – это не проблема. На время они могут использовать другие средства обучения.

Марина, учительница

Великих затримок немає, поки що ми їх не відчуваємо, але усі підручники доступні в онлайн-версії. Вільний доступ до них є.

Кстати, обновленные учебники уже изменились. Больше пространства на страницах, таблиц и инфографики. Кроме того, сейчас их делают большими по площади, но легче, чем раньше. Современные учебники - интерактивные. Они имеют QR-коды, с помощью которых ребенок может перейти на сайт с достоверной информацией и изучить тему более углубленно.

Марина Корниенко, автор учебников

Дати складніший матеріал, чи навпаки - більш доступний для різних дітей у класі. Це дуже зручно, якщо є багато матеріалу, тим більше він якось структурований на зовнішньому носії. Тобто є основна така лінійка – шлях, який прописаний у підручнику і є ті додаткові матеріали, які можна використати. Тим більше, що ви знаєте, що зараз ми переходимо і до інклюзивної школи.

Инклюзивность означает, что, скажем, дети с недостатками зрения могут прослушать материал с помощью плеера в сети Интернет.